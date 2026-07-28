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Вайсфельд о Кручинине: «Когда тебя расторгает 2 раза подряд одна и та же команда, есть основания задуматься. Игроки, часто попадающие в конфликтные ситуации, вызывают сомнения»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о расторжении контракта « Торпедо » с нападающим Алексеем Кручининым .

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