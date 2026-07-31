ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие 2026 года на 46%

Финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» раскрыл консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2026 года, зафиксировав существенный рост рентабельности и ключевых финансовых показателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии