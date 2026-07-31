MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие 2026 года на 46%

ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие 2026 года на 46%

Финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» раскрыл консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2026 года, зафиксировав существенный рост рентабельности и ключевых финансовых показателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии