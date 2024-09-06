Проскурякова развеяла слухи о беременности: «Никогда не была худой»

Супругу Игоря Николаева заподозрили в интересном положении ЮЛИЯ ПРОСКУРЯКОВА И ИГОРЬ НИКОЛАЕВ ФОТО: СОЦСЕТИ Выступление Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой на «Новой волне» спровоцировало слухи о ее беременности.
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