Проскурякова развеяла слухи о беременности: «Никогда не была худой»

Супругу Игоря Николаева заподозрили в интересном положении ЮЛИЯ ПРОСКУРЯКОВА И ИГОРЬ НИКОЛАЕВ ФОТО: СОЦСЕТИ Выступление Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой на «Новой волне» спровоцировало слухи о ее беременности.