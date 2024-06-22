В Сочи пройдёт попытка установить всероссийский рекорд по самой массовой медитации 🗓 23 июня, 8:30 📍 Егорова, 1, розарий парка Ривьера 🙋 Участие свободное 👤 Интересный Сочи.
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В Сочи пройдёт попытка установить всероссийский рекорд по самой массовой медитации 🗓 23 июня, 8:30 📍 Егорова, 1, розарий парка Ривьера 🙋 Участие свободное 👤 Интересный Сочи.