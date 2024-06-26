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Что будет, если перестать пить кофе: 5 плюсов и один минус

Говорят, этот напиток вызывает привыкание, так что детокс не помешает. Недавно на австралийском сайте Bed Threads, посвященному здоровому образу жизни, появилось любопытное исследование: в нем приняли участие стоматологи и диетологи, эксперты в области медицина и врачи общего профиля.

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