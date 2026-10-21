❗️⚡️Появились первые детали переговоров Путина и Уиткоффа Главное: — Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате – в 10-х числах ноября, об этом Путин сообщил Уиткоффу — Путин и Уиткофф обстоятельно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США — Китайская сторона готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина, при благоприятном стечении обстоятельств ее впишут в программу — Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию на линии боевого соприкосновения, где инициатива полностью у российских войск — Путин рассказал Уиткоффу, что ВС РФ эффективно уничтожают объекты ВПК Украины https://t.