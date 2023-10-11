Ушёл из жизни актер из кинофильма «Зеленая карета» Юлиан Панич

По данным kino-teatr.ru, режиссёр и актёр Юлиан Панич ушёл из жизни девятого октября, в понедельник. Он известен по таким киноработам, как «Дорога домой», «Осторожно, бабушка!», «Зеленая карета» и «Первороссияне».