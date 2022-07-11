Неизвестные люди избили военнослужащего, за то, что на его одежде была изображена буква Z

11 июля Олег Крючков, который является советником главы Крыма по информационной политике, проинформировал о недавнем инциденте, произошедшем на юго-востоке Крыма.
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