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Неизвестные люди избили военнослужащего, за то, что на его одежде была изображена буква Z

Неизвестные люди избили военнослужащего, за то, что на его одежде была изображена буква Z

11 июля Олег Крючков, который является советником главы Крыма по информационной политике, проинформировал о недавнем инциденте, произошедшем на юго-востоке Крыма.

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