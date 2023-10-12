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Столтенберг: министры обороны НАТО объявили, что Израиль не будет в одиночестве

Столтенберг: министры обороны НАТО объявили, что Израиль не будет в одиночестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО в Брюсселе заслушали брифинг главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта по видеосвязи и объявили, что Израиль "не оставят в одиночестве", передает ТАСС.

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