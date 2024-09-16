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Чендлер – о планах после Оливейры: «Если предложат бой с Махачевым, то я выберу его, а не Конора»

«Конор не будет моим следующим соперником, но я буду его следующим оппонентом. Если мне после Чарльза Оливейры предложат бой с Исламом Махачевым, то я соглашусь.

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