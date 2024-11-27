Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Зеленский по замыслу демократов пытается загнать Трампа в ловушку с мирным планом

Зеленский по замыслу демократов пытается загнать Трампа в ловушку с мирным планом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ждет от избранного президента США Дональда Трампа предложения по завершению войны в январе, чтобы расставить ловушку по задумке американских демократов.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Смерть всем – сатанистам и фашистам, – смерть гниде-наркоману-Зеленскому, – смерть убийце-вору-Порошенко! Не одна тварь не уйдёт от ответственности за совершённые преступления перед человечеством! Да будет так!
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20 час.

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