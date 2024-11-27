Зеленский по замыслу демократов пытается загнать Трампа в ловушку с мирным планом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ждет от избранного президента США Дональда Трампа предложения по завершению войны в январе, чтобы расставить ловушку по задумке американских демократов.
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