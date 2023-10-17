ЦТАК: стремление США к ядерной гегемонии стало причиной мировой нестабильности

Целью укрепления обороноспособности США на самом деле являлась подготовка к атаке на другие страны. Об этом заявил сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мен, сообщил Центральное телеграфное агентство Кореи.
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