В Пулково прокомментировали новость о столкновении спецтехники с самолетом

Эта информации действительности не соответствует В петербургском аэропорту Пулково отреагировали на новость ряда городским СМИ о том, что на территории воздушной гавани столкнулись самолет и автомобиль спецтехники.
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