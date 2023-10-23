В Мирном нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Тела двух мужчин и двух женщин обнаружили в дачном доме якутского города вечером 22 октября. Заведено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, которая грозит наказанием вплоть до пожизненного заключения.
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