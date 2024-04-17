«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся

Ольга Заварухина

Это объединение более чем СТРАНО. Обьединяются две партии, Партия роста, это бизнес « рукойводитель» этой партии ТИТОВ, ужасное зрелище. Новая пария из « детского сада» причем воспитана на деньги сороса, ратует за альтернативную энергетик, за ЛГБТ и прочее непотребства. Так и хочется пошутить: соединить козла с ослам, что получится?