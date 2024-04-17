МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Новые люди» и «Партия Роста» объединятся под названием «Новые люди», переименования не будет, сообщили журналистам в пресс-службе партии.
«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся
Комментарии
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Ольга Заварухина
Это объединение более чем СТРАНО. Обьединяются две партии, Партия роста, это бизнес « рукойводитель» этой партии ТИТОВ, ужасное зрелище. Новая пария из « детского сада» причем воспитана на деньги сороса, ратует за альтернативную энергетик, за ЛГБТ и прочее непотребства. Так и хочется пошутить: соединить козла с ослам, что получится?
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