Меры поддержки, введённые на Ямале в Год детства, станут ежегодными

В мае этого года в регионе запустили сразу несколько новых мер поддержки для многодетных семей. В частности, теперь они получают электронный сертификат в 15 тысяч рублей на каждого школьника, а компенсировать расходы на отдых и оздоровление могут раз в два года.
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