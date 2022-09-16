Битва при Экау

Пожар в предместье Риги в ночь с 11 на 12 (с 23 на 24) июля 1812 года Рижское направление В начале кампании 1812 года на Двине остался только 18-тысячный гарнизон Риги, составленный в основном из запасных батальонов и эскадронов, под командованием рижского военного губернатора Ивана Эссена.