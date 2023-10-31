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Закон, порядок, государство

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Сбежавшего строителя разрушенной дамбы в Уссурийске задержали в Самарской области

Сбежавшего строителя разрушенной дамбы в Уссурийске задержали в Самарской области

Следователи в Приморье возбудили два уголовных дела против руководителя коммерческих организаций, занимавшихся реконструкцией дамбы в районе "Семь ветров" в Уссурийске и расчисткой русел рек в селе Безверхово Хасанского района, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого СКР.

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