Сбежавшего строителя разрушенной дамбы в Уссурийске задержали в Самарской области

Следователи в Приморье возбудили два уголовных дела против руководителя коммерческих организаций, занимавшихся реконструкцией дамбы в районе "Семь ветров" в Уссурийске и расчисткой русел рек в селе Безверхово Хасанского района, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого СКР.