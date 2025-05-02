В. Кудерметова следила за погоней Овечкина за рекордом Гретцки: «Все было трогательно. Хорошую речь он сказал»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что следила за погоней российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Грецтки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии