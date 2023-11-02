Контракт и зона СВО: при каких условиях крымчанин попадет в зону боевых действий?

Любой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции.
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