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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Контракт и зона СВО: при каких условиях крымчанин попадет в зону боевых действий?

Контракт и зона СВО: при каких условиях крымчанин попадет в зону боевых действий?

Любой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции.

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