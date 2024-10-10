«Клятва с саблями»: Реджеп Эрдоган стремится упредить признаки фронды в турецкой армии?

Судья Муса Хейбет был назначен заместителем министра обороны Турции явно неспроста В августе в Турции имело место знаковое и даже резонансное событие: в ходе церемонии выдачи дипломов выпускники сухопутного училища, после дачи клятвы, вскинули мечи и скандировали лозунг «Мы – солдаты Ататюрка», а также воспроизводили текст прежней клятвы, что было воспринято немалой частью общества как заявка на возрождение миссии турецкой армии по защите лаицизма: «Клянёмся, что будем стоять на страже независимости светской, демократической Турецкой Республики, неделимого единства страны, чести и достоинства великой турецкой нации, и каждый, кто посягнет на пядь нашей священной родины, встретится с нами, и наши мечи всегда будут острыми и готовыми.