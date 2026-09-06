Территория Героев...(217)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Мгновенная реакция и профессионализм на передовой ломают любые планы противника.
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Спасибо за пост. Нашим бойцам - низкий поклон и огромное человеческое спасибо. Все ребята герои - и живые, и павшие. Кто в строю - здоровья, сил, дойти до Победы, вернуться домой, кто ушёл на небеса - Венок Славы и Вечная Память!