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Царьград

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Alrakoba: в Судане разбился военный самолет, экипаж и несколько офицеров погибли

Alrakoba: в Судане разбился военный самолет, экипаж и несколько офицеров погибли

Авиакатастрофа произошла в городе Омдурман в Судане.Местная газета Alrakoba со ссылкой на военный источник сообщает, что при крушении погиб весь экипаж и несколько находившихся на борту офицеров.

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