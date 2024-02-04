Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy. По данным издания, компания звезды «Коленки пчелы» пожаловалась на смоленский завод, разливающий газировку, с требованием выплатить 4,6 миллиона рублей.