Орбан: Принятие Украины в ЕС сейчас немыслимо, но никто не знает, что будет в будущем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что категорически выступает против немедленного принятия Украины в Евросоюз, однако, не исключает, что это может произойти в будущем, поскольку, что произойдет в дальнейшем, никто не знает.
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