Смоленск 2.0
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Студент из Смоленска смог разработать устройство для оценки качества воды

Студент из Смоленска смог разработать устройство для оценки качества воды

Проект признан победителем Национальной научно-технической конференции по направлению «Промышленная экология» Смолянин Александр Шпилевой вместе с командой разработал устройство, которое поможет рыбохозяйствам, научным и экологическим организациям оценивать качество воды в водоёмах.

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