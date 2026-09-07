Как создавалась Калининградская область

Эта история начинается с Великой Победы. После штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года древний прусский город и прилегающие к нему земли перешли под временное военное управление Военного совета 3-го Белорусского фронта.
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