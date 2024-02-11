Высшая судебная палата возвращается к рассмотрению дела Богдана Зумбряну

После трех отсрочек и почти трехмесячного перерыва Высшая судебная палата (ВСП) возвращается в конце февраля к рассмотрению дела бывшего директора Национального антикоррупционного центра (CAN) Богдана Зумбряну, оспорившего в суде решение парламента, которым он был отправлен в отставку.