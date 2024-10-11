«Будущее должно выглядеть как будущее»: какие новинки показал Маск на презентации Tesla

Илон Маск представил беспилотное роботакси от TeslaИлон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Илон Маск представил беспилотное роботакси от TeslaИлон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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