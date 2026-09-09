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Царьград

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Под Владимиром суд рассмотрит дело о 60 тоннах поддельного шоколада

Под Владимиром суд рассмотрит дело о 60 тоннах поддельного шоколада

Завершено расследование дела о подпольном производстве кондитерских изделий во Владимирской области. Следственное управление СК передало материалы в суд, утвердив обвинительное заключение.

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