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Почеттино о 3:0 с «Лутоном»: «Первая победа вселяет в «Челси» уверенность. Мы здорово сыграли»

Почеттино о 3:0 с «Лутоном»: «Первая победа вселяет в «Челси» уверенность. Мы здорово сыграли»

«Я очень доволен и рад за игроков, болельщиков. Это заслуженная победа. Мы здорово сыграли. Я счастлив, поскольку первая победа всегда очень важна, она вселяет в команду уверенность в себе и веру в то, что мы делаем.

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