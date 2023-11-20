Умер бывший кандидат в президенты России и многолетний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Умер Аман Тулеев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
Давненько о нём не слышно было ничего.
Ответить
19 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Умер бывший кандидат в президенты России и многолетний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Свежие комментарии