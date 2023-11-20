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Умер Аман Тулеев

Умер Аман Тулеев

Умер бывший кандидат в президенты России и многолетний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

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Комментарии
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Н
НС
Давненько о нём не слышно было ничего.
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