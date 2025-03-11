Президент Владимир Путин объявил благодарность двум деятелям культуры Воронежа

Владимир Путин отметил главного режиссера Воронежской филармонии Александра Зыкова и художественного руководителя Воронежского театра оперы и балета Александра Литягина за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
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