ВСУ традиционно заявили о сбитии почти всех «Гераней», однако при этом был поражен украинский военный аэродром

Воздушные силы ВСУ уже традиционно отчитались о сбитии восьми из десяти российских дронов-камикадзе "Герань-2" направлявшихся для нанесения ударов по военным объектам, однако при этом сообщается об успешном поражении украинского военного аэродрома в городе Миргород Полтавской области.
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