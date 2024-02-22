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ВСУ традиционно заявили о сбитии почти всех «Гераней», однако при этом был поражен украинский военный аэродром

ВСУ традиционно заявили о сбитии почти всех «Гераней», однако при этом был поражен украинский военный аэродром

Воздушные силы ВСУ уже традиционно отчитались о сбитии восьми из десяти российских дронов-камикадзе "Герань-2" направлявшихся для нанесения ударов по военным объектам, однако при этом сообщается об успешном поражении украинского военного аэродрома в городе Миргород Полтавской области.

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