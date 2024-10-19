Компания AeroVironment представила новый БПЛА P550 Подготовка БПЛА P550 к вылету. Оператор устанавливает модуль полезной нагрузкиАмериканская компания AeroVironment, Inc.
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Компания AeroVironment представила новый БПЛА P550 Подготовка БПЛА P550 к вылету. Оператор устанавливает модуль полезной нагрузкиАмериканская компания AeroVironment, Inc.
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