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Мода и Шоу-бизнес

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Популярный актер снялся в фотосессии обнаженным

Популярный актер снялся в фотосессии обнаженным

Популярный бразильскй актер Кайя Реймонд принял участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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