Страна и люди
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Страна и люди

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Добропольский котел

Добропольский котел

МО РФ сообщило об образовании Добропольского котла и окружении в городе остатков сил 2 бригад ВСУ и штурмового полка "Скала".

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Новый комментарий от пользователя
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Сергей Догадин

Дай то Бог чтобы все так и было. А то не так давно В.В Путин тоже рассказывал про котел где по его словам около 5000 хохлов были в окружении, даже приглашал западных журналистов приехать и все увидеть своими глазами. А по факту это хохлы окружили наших в городе и две недели уничтожали, помощь по моему так и не смогла пробиться к нашим. Так что аккуратней  со всякими котлами. Генералы за звания и награды врут нашему президенту без зазрения совести.