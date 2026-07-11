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5koleso.ru

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Volkswagen раскрыл информацию о новом кроссовере для Китая: электрический ID.Aura T6 размерами с Touareg

Новый Volkswagen ID.Aura T6 дебютировал в рамках Пекинского автосалона, который состоялся в апреле. Однако только сейчас стали известны подробности о компоновке салона благодаря публикации официальных фотографий.

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