Volkswagen раскрыл информацию о новом кроссовере для Китая: электрический ID.Aura T6 размерами с Touareg

Новый Volkswagen ID.Aura T6 дебютировал в рамках Пекинского автосалона, который состоялся в апреле. Однако только сейчас стали известны подробности о компоновке салона благодаря публикации официальных фотографий.
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