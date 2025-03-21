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Царьград

6 934 подписчика

Житель Пермского края погиб в боях за Курскую область: ему было 18 лет

Житель Пермского края погиб в боях за Курскую область: ему было 18 лет

Он мечтал работать на железной дороге.В ходе освобождения Курской области от украинских боевиков погиб рядовой из Пермского края.

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Комментарии
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Амара Карпова
Совсем еще ребенок...🥲Вечная память❤️🙏
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20 час.
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