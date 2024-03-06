Телеканал «360» запускает «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта

Телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки» в преддверии международного женского дня. Сотрудники канала готовы помочь всем мужчинам в выборе идеального подарка для особенной женщины в их жизни — мамы, дочери, сестры, любимой, коллеги или начальницы.
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