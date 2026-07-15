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Говорит Европа ⚡

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Михаил Чаплыга: Для убежища в ЕС теперь нужна справка, что вы не существуете как призывник

Михаил Чаплыга: Для убежища в ЕС теперь нужна справка, что вы не существуете как призывник

Почему европейская «антибаллистическая коалиция» оказалась лишь ширмой для передела военных бюджетов? Может ли система ПРО существовать без спутников и при живом НАТО, которое не пускает к управлению? Какую роль в европейской обороне на самом деле играет Германия, получая лицензии на устаревшие ракеты? И как получилось, что защита украинцев обсуждается на саммитах, а на практике убежище Читать далее: https://govorit.

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