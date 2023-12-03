Нейросеть GigaChat для создания текста и картинок

Что такое GigaChat GigaChat – это мультимодальная нейронная сеть, разработанная командой «Сбера». Она обладает способностью генерировать текст, картинки и отвечать на вопросы, объединяя в себе различные модальности информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)