ЮАР собирается расширить поставки вина и фруктов в Екатеринбург и Владивосток

Об этом сообщила Сесиль Тереза Хеппес, советник политического отдела посольства ЮАР в РФ. Хеппес отметила, что Москва и Санкт-Петербург традиционно являются пунктами назначения для южноафриканских продуктов, включая фрукты и вино.