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Царьград

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Axios сообщил о планах США усилить военные действия против Ирана

Axios сообщил о планах США усилить военные действия против Ирана

Пять американских самолетов-заправщиков находятся над Персидским и Оманским заливами. По данным источника, США планируют увеличить военное давление на Иран, хотя, как сообщается, 24 июля Дональд Трамп приостановил удары для обеспечения дипломатии.

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