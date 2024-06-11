В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники Госавтоинспекции Кировграда, педагоги и воспитанники детского сада «№ 2 «Росинка» провели акцию «ПДД на асфальте»

При подходе к пешеходным переходам , вблизи детского сада, участники акции с помощью трафарета и белой краски нанесли на асфальт надписи, призывающие пеших участников дорожного движения посмотреть по сторонам и взять ребенка за руку.
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