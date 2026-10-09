Опасную вакцину убрали с прилавков Барнаула после сообщений о гибели собак по всей России

Более дорогие импортные вакцины чаще встречаются в крупных учреждениях, поэтому владельцы нередко выбирают то, что доступно поблизости Скандал вокруг вакцины "Мультикан-8", после применения которой сообщалось о гибели сотен собак, получил уголовное продолжение.
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