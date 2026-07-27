Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Колоссальный обвал на фронте: кровавый «южный» ход и захват ЗАЭС

Колоссальный обвал на фронте: кровавый «южный» ход и захват ЗАЭС

Колоссальный обвал на фронте наблюдается у ВСУ на Северном направлении — переброска резервов оголила оборону, позволив ВС РФ быстро продвигаться.

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Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Опять все всё знают. И потом опять какие то события станут для всех полной неожиданностью. Удивляет другое - уже не один год трубят, что Украина почти лишилась людского резерва, воевать некому, ТЦК на фронт посылает стариков и увеченых (и почему армия РФ не может быстро с ними справиться?), а потом  из ниоткуда появляются элитные бригады, которые идут в наступление. Чего, чего, а вранья в этой войне намного больше, чем реальных дел.
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