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МО: ВС РФ взяли под контроль села Лукашово и Лобановка в Харьковской области

МО: ВС РФ взяли под контроль села Лукашово и Лобановка в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

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