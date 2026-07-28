В России запретили ввоз свиного шпика белорусского производителя

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО «Велес-Мит». В двух партиях свиного шпика выявлены нарушения: продукция ввозилась по поддельному ветеринарному сертификату, возникли сомнения в происхождении сырья.
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