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В России запретили ввоз свиного шпика белорусского производителя

В России запретили ввоз свиного шпика белорусского производителя

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО «Велес-Мит». В двух партиях свиного шпика выявлены нарушения: продукция ввозилась по поддельному ветеринарному сертификату, возникли сомнения в происхождении сырья.

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