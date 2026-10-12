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«Коридор возможностей»: почему именно сейчас Трамп требует смены власти на Украине

«Коридор возможностей»: почему именно сейчас Трамп требует смены власти на Украине

Президент США Дональд Трамп и его ближайший соратник Илон Маск призвали заменить Зеленского на другого руководителя Украины.

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